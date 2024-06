Perrito SE NEGÓ a abandonar a su dueño herido en plena calle y usuarios reaccionan: "Amor incondicional"

16/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un conmovedor caso, como el de un perrito que se negó a abandonar a su dueño, quien fue atropellado al salir de la Central de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), en la alcaldía Venustiano Carranza en México. La actitud del animalito demostró su lealtad inquebrantable.

Muchas personas cuidan de sus mascotas como si se tratara de un integrante más de sus familias, por lo cual, a pesar de no tener los recursos suficientes hacen todo lo posible para que nunca les falte nada, especialmente comida, salud y un techo donde vivir. Por ello, estos indefensos seres no dudan en retribuirles con cariño y amor incondicional.

¿Qué pasó?

En el material audiovisual, de solo 49 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre yace tendido sobre la pista, cerca a una acera tras haber sido atropellado por una moto lineal.

A pesar de que no se reveló la identidad del hombre, de aproximadamente 40 años, o las circunstancias en que sufrió el accidente, lo que llamó la atención de todos fue que sobre él se encontraba acompañándolo fielmente su perrito, de color café claro y gran tamaño, quien era llamado El Filipino. El animalito no dejaba que nadie lo alejara de su dueño, quien tenía la pierna lesionada.

Al ver la escena, las personas y demás transeúntes alertaron a las autoridades y llamaron a los paramédicos de la Cruz Roja. Tras su arribo, subieron a la víctima a una camilla haciendo que se aleje de su mascota para poder trasladarlo a un hospital cercano.

Leal a su dueño

Con gran preocupación y ver que la ambulancia se alejaba con su dueño dentro, el can trató de seguir la unidad vehicular mostrando un gesto de amor y fidelidad que conmovió a muchos internautas, quienes no dudaron en señalar que definitivamente los perros son "el mejor amigo del hombre".

"Perrito acompaña a su dueño atropellado en la alcaldía Venustiano Carranza hasta la llegada de paramédicos", se lee en la breve descripción del clip compartido por 'Telediario', que generó cientos de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones.

▶🐾 Conmovedor gesto: Perrito acompaña a su dueño atropellado en la alcaldía Venustiano Carranza hasta la llegada de paramédicos



📺#TelediarioMediodía con @janupi, @YulianaEscobedo y @cecysalamanca pic.twitter.com/UBGc7SQtnu — @telediario (@telediario) June 13, 2024

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en expresar su deseo de conocer el paradero del fiel can y su dueño, con la esperanza de que ambos puedan reunirse pronto y continuar juntos. Asimismo, otros usuarios aprovecharon en resaltar que la víctima sería bueno con su mascota, porque no todos los animalitos demuestran "tanto amor".

"Resguarden al perrito desesperado por su dueño", "debieron llevarlo con él en la ambulancia", "cuánto tenemos que aprender de esos bellos seres", "amor incondicional e inquebrantable", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al saber que un perrito se negó a abandonar a su dueño, quien fue víctima de atropello por una moto lineal, en México.