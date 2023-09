Tomate Barraza revela que existe una mafia de la salsa: "Los comparo con los 'Cuellos Blancos'"

Un secreto a voces. El cantante de salsa, Carlos 'Tomate' Barraza brindó una entrevista en la que habló sobre varios temas, entre los que destaca la confirmación de la existencia de una mafia de la salsa, la cual según palabras del propio cantante, es equiparable a una organización criminal como los 'cuellos blancos'; además, dijo que la mayoría de artistas han caído en esta red.

La expareja de Vanessa López indicó que efectivamente existe una mafia dentro de la escena musical, la cual obliga a varios cantantes a grabar temas o hacer presentaciones que no son necesarias.

"De que hay una mafia, sí existe, yo siempre lo he dicho, pero qué hago yo solo peleándome con el mundo. Gracias a Dios trabajo no me falta, pero no puedo soportar que una persona te diga, 'vas a trabajar 10 fechas por mil soles porque mi local es una vitrina", explicó Barraza.