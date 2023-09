(VIDEO) Aldo Miyashiro se pronuncia sobre novela con Érika Villalobos: "Somos actores, ¿Cúal es el rollo?"

El conductor, Aldo Miyashiro, y la actriz, Érika Villalobos, son los protagonistas de la nueva novela de América Televisión "Perdóname". Tras la noticia, el popular 'Chino' dijo que no habría ningún "rollo" porque ambos son profesionales en su trabajo.

En la última edición del programa 'Amor y Fuego', Aldo Miyashiro fue abordado para referirse a lo que sucederá con su expareja Érika Villalobos en la nueva producción "Perdóname".

Ante ello, el conductor de 'La Banda del Chino' contó que desde hace unos días se comenzó con el rodaje de la novela de 'Del Barrio Producciones' y aprovechó para resolver dudas.

Muchos usuarios se encuentran intrigados sobre conocer la trama de esta nueva producción, más aún teniendo en cuenta el contexto de los actores. Ante ello, el actor respondió firmemente.

De igual forma, el integrante de los 'Once Machos' negó que la novela se haya realizado en base al morbo y marcó distancia de los ampays en los que se han visto envueltos él y su exesposa.

"¿Por qué va a ser parte del morbo? Es una novela, somos actores, trabajamos y ya está. El morbo lo hacen los programas de espectáculos, yo no he dicho nada sobre ningún tema, así que...", agregó.

Al finalizar sus declaraciones dejó en claro de que la elección de la actriz no fue su responsabilidad, que él podría trabajar con cualquier otra colega.

Una vez más, los exesposos volvieron al ojo público tras revelarse que son los protagonistas de la nueva novela peruana 'Perdóname', que verá la luz este mes. Con esta nueva entrega televisiva, Miyashiro y Villalobos atraparán a los usuarios con esta nueva entrega televisiva.

Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales quedaron enormemente sorprendidos al ver la promoción oficial de la nueva novela. Es así que, no dudaron en comentar la publicación de la nueva entrega televisiva e incluso afirman que ya habrían superado sus conflictos sentimentales.

"Ya vuelta", "No se pasen", "Qué conveniente", "Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", "Esto si no me lo esperaba", "Me muero muerta", "Pensé que era broma", "¿Es día de los inocentes?", "Más allá de la realidad", "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en dicha publicación.