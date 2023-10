Youna amenaza a Samahara con volver a Perú para llevarse a su hija: "Estás fallando como madre"

Samahara Lobatón está en el ojo del huracán tras ser expuesta en televisión nacional cuando peleaba con su pareja Bryan Torres; esto no le ha sentado bien al padre de su hija, Youna, quien amenazó con volver a nuestro país para llevarse a su hija a Estados Unidos.

El barbero se comunicó con el programa "Amor y fuego", donde Rodrigo Gonzáles le preguntó directamente su opinión sobre el violento enfrentamiento en el que de vieron envuelto Samahara y Bryan, pero él aclaró que no estaba conectado para hablar sobre eso, sino para velar por el bienestar de su pequeña Xianna.

"No vengo a hablar al de Bryan ni de Samahara, vengo a hablar del bienestar de mi hija. (...) No vengo a hablar al de Bryan ni de Samahara, vengo a hablar del bienestar de mi hija. (...) Ella no midió la consecuencias de sus actos y ahora tiene que afrontar lo que está pasando", expresó con tono de preocupación.