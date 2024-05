Hablando Huevadas: La vez que Ricardo Mendoza se EMOCIONÓ por tomarse una FOTO con una fanática

21/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los conductores de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza y Jorge Luna, fueron duramente criticados en redes sociales por decir que no les gusta tomarse fotos con sus fanáticos porque les hace falta tiempo. Sin embargo, esto no siempre fue así y han salido pruebas de ello de hace varios años.

Recordemos que su canal de YouTube ganó mucha popularidad durante la pandemia, cuando todos consumían contenido digital debido al encierro por la cuarentena por la COVID-19.

No obstante, Ricardo y Jorge ya realizaban Stand Up y presentaciones desde muchos años antes, sólo que no eran tan conocidos y tampoco tenían tantos fanáticos como ahora en el 2024.

Ricardo se emocionó cuando le pidieron una foto

En un publicación que data del 8 de mayo del 2018, el comediante publicó una fotografía junto a una fanática, pero lo que más sorprendió fue la historia detrás de la imagen. La mujer le pidió una foto a Ricardo, pero al no tener batería, él la tomó con su propio teléfono y prometió compartírsela por interno, pero eso nunca sucedió.

"Ayer esta chica me saludó y me dijo que se le acabó su batería y quería una foto... la tomé yo para pasársela por inbox... así que la colgaré por aquí...pues imagino que para ella... no debe ser tan importante... nunca me escribió", dijo el comediante con evidente apeno.

Contrario a la ola masiva de críticas que recibió hace unos días tras la entrevista con Verónica Linares, aquella vez sus seguidores lo elogiaron y felicitaron por su humildad.

"Grande mi estimado muchas vibras!", "El peor show en Barranco. Bueeeeeena. Buenas vibras papi. Gracias por la humildad. Te tomaste fotos con todos los que estábamos ahí", "Fácil aún no carga su cel", fueron los comentarios positivos en la publicación, que aún se mantiene 6 años después.

Los polémicos comentarios de Ricardo y Jorge

La controversia comenzó meses atrás, durante una entrevista con Verónica Linares, cuando Jorge Luna y Ricardo Mendoza revelaron su aversión a saludar a sus seguidores en la calle.

"De verdad me quita tiempo, tengo que detenerme, saludar a alguien... Yo no te conozco, tengo que fingir que te quiero y no te quiero, no te conozco. Queremos que los fans entiendan que en el escenario somos una cosa y en la vida real es otra cosa completamente distinta", aseguró Ricardo Mendoza hace poco.

Es así que, Ricardo Mendoza causó polémica hace poco por decir que no le gusta compartir con sus fans, pero ha quedado demostrado que no siempre fue así, ya que hace unos años se emocionó cuando una fanática le pidió una foto y hasta la publicó en redes sociales.