Youna sepulta a Samahara Lobatón y se luce con cantante peruana de cumbia en EE.UU.

Jonathan Horna, más conocido como 'Youna', habría superado su exrelación con Samahara Lobatón, debido a que se mostró muy alegre junto a una conocida cantante peruana en un club de Estados Unidos.

Youna se encuentra disfrutando de su vida en Norteamérica luego de que la hija de Mellissa Klug decidiera darse una nueva oportunidad en el amor con Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán.

Mediante sus redes sociales, el barbero no duda en mostrar hechos inéditos de su día a día tras su ruptura, y uno de estos incluía sus salidas con amigos a bares y discotecas En esta ocasión, Youna volvió a hacerlo y sorprendió con la acompañante que tenía.

El exenamorado de Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al mostrarse pasándola de lo lindo en Miami. Primero subió fotos en un hotel de lujo, donde disfrutó de los beneficios como una piscina de gran tamaño. Sin embargo, a las horas, publicó que estaba en una discoteca con Thamara Gómez, exintegrante de Corazón Serrano.

El exyerno de Abel Lobatón se mostró sonriente tomando algunas bebidas alcohólicas y disfrutando de un concierto en plena discoteca no solo cuando cantaba cariñoso con la propia Thamara , sino con amigos suyos.

Esta situación llama bastante la atención debido a que en su momento la propia Samahara que este tipo de acciones fue el inicio del distanciamiento entre él y el padre de su hija.

En la última edición de 'América Hoy', Youna decidió pronunciarse luego de que se enterará que Samahara habría llevado a la hija que tienen en común a una salida familiar con Bryan Torres.

Es así que, una reportera del magazine matutino se comunicó con él para que pueda dar su descargo, sorprendiendo con su respuesta pues, según afirmó, no estaba enterado de nada.

"Ni enterado, a mí no me ha comunicado nada. Me acabo de enterar", dijo de manera muy tajante.