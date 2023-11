Alcalde de Trujillo culpa a funcionario por pistas destruidas de la ciudad

Mientras el centro histórico de Trujillo, se encuentra en crisis por los trabajos de reparación de pistas que se iniciaron hace algunas semanas y que actualmente se se encuentran paralizados, el alcalde trujillano, Arturo Fernández, salió a través de redes sociales a responsabilizar al ingeniero responsable de las obras.

El alcalde de Trujillo, publicó además en la red social, la fotografía de la persona a quien responsabiliza del caos que viven actualmente conductores, peatones y comerciantes del centro de Trujillo, por las calles cerradas y los huecos que dañan los vehículos de quienes transitan por la zona, también pide en la publicación, que sus vecinos y familiares le pregunten al ingeniero Solorzano Vites Víctor Hugo, sobre el estado calamitoso de la ciudad.

En la misma publicación, el burgomaestre de Trujillo, denuncia que varias empresas estarían siendo chantajeadas si trabajan en su gestión.

Mientras se generan este tipo de descoordinaciones en la municipalidad de Trujillo, los ciudadanos manifiestan que sus vehículos se están destruyendo y los comerciantes de las zonas de intervención denuncian que pierden miles de soles a diario.

"Se me rompieron los palieres dos veces, arreglarlos me costó más de 500 soles, ¿quién me devuelve lo gastado?, el alcalde solo se dedica a pelear y no trabaja ni coordina con su gente", manifestó el taxista Carlos Alvarado.