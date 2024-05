¡Indignante! Acusan a policías de preferir usar el celular en vez de redactar denuncia extorsiva

Indolencia en la Policía Nacional del Perú (PNP). El pasado 29 de abril, una docente del colegio María del Carmen en Trujillo se dirigió hasta la comisaría Nicolás Alcázar en el distrito de El Porvenir para denunciar que unos delincuentes detonaron un explosivo en la entrada de la institución educativa. Sin embargo, la profesora contó a Exitosa que los policías prefirieron estar entretenidos en el celular en vez de redactar la denuncia extorsiva.

En entrevista con Exitosa, la docente del centro educativo aseguró que los agentes policiales no sabían redactar un documento que debía ser derivado a sus superiores, por lo que tuvo que permanecer en la comisaría hasta las 4:00 a.m.

"Justo el día del atentado hemos estado hasta las 4:00 a.m. porque la Policía no sabía redactar un documento para que se derive a sus superiores y eso me parece una falta de solidaridad y respeto con las personas afectadas. Al documento le faltaba una formalidad y no podía salir. Es triste la realidad que se da en las comisarías porque mientras uno redacta los documentos, los otros juegan Nintendo o están de broma en broma. No se solidarizan con lo que las personas pasan", dijo a nuestro medio.