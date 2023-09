La Libertad: gobierno regional interviene e invierte en carreteras de Pataz abandonadas por Provías

La precaria condición de las carreteras del ande de la región La Libertad continúan siendo un dolor de cabeza para las autoridades, debido a la ineficacia de Provías Nacional, institución que no ha atendido debidamente las vías, perjudicando a miles de liberteños.

Este es el caso de las carreteras de Pataz, vías que han sido intervenidas con presupuesto propio del Gobierno Regional de La Libertad, según reveló el gerente regional de Infraestructura, Jorge Luis Bringas.

"Hasta la fecha ni siquiera tenemos transferencia para continuar con algunas obras. El recurso económico de Lima, aún no lo tenemos para algunas obras. Un ejemplo es el colegio María Negrón. Ese colegio se va a entregar, pero con recursos del gobierno regional para solucionar los problemas. Ese colegio tiene presupuesto por parte de Reconstrucción con Cambios, como no llegó el dinero, tuvimos que utilizar los propios recursos", reveló Bringas.

Sin embargo, el funcionario explicó que ante esta situación se han visto en la posibilidad de afrontar problemas legales.

"Asumiendo riesgos. Así como otras obras, todo un problema para que nos puedan desembolsar. Esos colegios estaban aguantados por el tema de presupuesto que no desembolsaba Reconstrucción. Creo que es un tema muy fuerte de burocracia. ", explicó.

Bringas la dejadez de las autoridades.

"Lamentablemente, muchas veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones porque si no de lo contrario la población que es la perjudicada, no entiende. Lo positivo es que, si nos sancionan no es porque nos metemos plata al bolsillo", sostuvo.