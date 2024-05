Ate: ¡Terrible! Extorsionadores amenazan a mujer gestante con bombas molotov por no entregar S/20.000

La delincuencia mantiene atemorizados a los vecinos de Ate. En esta ocasión, una mujer gestante ha denunciado recibir constantes amenazas por parte de extorsionadores, quienes le vienen exigiendo la entrega de 20 mil soles y que incluso han atentado contra su vivienda haciendo uso de bombas molotov.

Según contó la mujer ante Exitosa, los extorsionadores lleva al menos una semana exigiéndole, a través de mensajes, la entrega de una gran suma de dinero a cambio de no hacerle daño a ella ni a su familia.

Ante ese temor, la víctima sostuvo que presentó una denuncia por extorsión ante la Policía Nacional del Perú (PNP) con la esperanza de encontrar tranquilidad; sin embargo, no recibió ninguna respuesta por parte de las autoridades.

"A mí me están mandando mensajes pidiéndome 20 mil soles desde el domingo pasado. Yo me acerqué a la Dirincri de la Av. España a poner la denuncia. Me dijeron que al día siguiente pasaba a la comisaría de Ate pero nunca llegó la denuncia", declaró.