Mateo Castañeda niega pertenecer a organización criminal y pide intervención del Colegio de Abogados de Lima

El abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, continúa negando las acusaciones en su contra tras ser involucrado en el caso "Los Waykis en la sombra". Ahora, negó ser parte de alguna organización criminal y solicitó la intervención a su favor del Colegio de Abogados de Lima en una carta escrita y firmada a puño y letra.

En el documento, que publicó a través de sus redes sociales, el letrado se dirigió a la opinión pública mientras todavía continúa en calidad de detenido preliminar a disposición del Poder Judicial.

En la primera parte de su misiva, Castañeda Segovia se defendió de los cargos que lo indican como "el brazo-legal" de "Los Waykis en la sombra" y sostuvo que, si bien conoce a Nicanor Boluarte por ser el hermano de su defendida, no tiene conocimiento de los otros involucrados.

"Soy un abogado litigante en ejercicio. No soy asesor, consejero ni funcionario del gobierno. No soy miembro de una organización criminal. Por eso, no conozco a ninguno de sus 21 supuestos miembros, excepto únicamente al Dr. Nicanor Boluarte porque soy abogado de su hermana, la presidenta de la República", detalla en su misiva"