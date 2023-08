¡Noble acción! Pareja de esposos encuentran 19 mil soles en la calle y lo devuelven al dueño en Huacho

A diario se aprecian múltiples noticias negativas que solo incomodan y decepcionan, pero una acción acontecida en el Centro Poblado Nuevo Mundo, ubicado en Végueta, Huacho, ha devuelto las esperanzas de encontrar gente honesta en el país. Una pareja de esposos devolvió 19 mil soles a su dueño tras hallarlos en la calle.

Fue el esposo de la señora Olga Salinas el que encontró un maletín con el monto en efectivo, el cual le pertenecía a un agricultor de la zona. Tras el hallazgo del canguro y encontrar lo que tenía dentro, el hombre se reunió con su esposa para decidir qué acción llevar a cabo.

En conversación con Exitosa, Olga Salinas comentó que su esposo había salido a trabajar, encontrándose en un paradero con el maletín, al que procedió a agarrar y llevárselo al trabajo con la intención de poder ver su contenido.

Dentro de su centro de labores, el hombre se dio con la sorpresa de que el bolso contaba con los documentos de la persona que lo extravió, además del sorprendente monto de 19 mil soles. Una vez tuvo conocimiento del contenido, solicitó permiso para retornar a su hogar, donde se reunió con su esposa.

Una vez allí, Salinas y su esposo decidieron tomarles fotografías a los documentos para poderlos enviar a un grupo de Whatsapp donde se encontraban los pobladores de la zona, y luego de que el mensaje llegara hasta un familiar del dueño del bolso, se procedió a hacer la devolución.

Tras la devolución del monto, el dueño ofreció brindarle una parte del dinero a Olga Salinas, que lo rechazó tajantemente. La mujer explicó las razones de su accionar para nuestro medio.

"No quise recibir el dinero porque él podría necesitarlo también. Yo soy una mujer trabajadora, me levanto a las 4 de la mañana y suelo trabajar sábados y domingos. Con ese dinero que me pagan crío a mis hijos. Yo con mi sudor como y me visto", declaró la mujer.