¡No se quedó callado! El entrenador de ADT, Carlos Desio, no guardó silencio ante las críticas de Jean Ferrari al arbitraje y respondió al administrador de Universitario de Deportes. ¿Qué dijo?

Las palabras del mencionado estratega tuvieron lugar en entrevista para Toca y Pasa, donde no dudó en referirse a las declaraciones que había dado el también futbolista.

Al respecto, Carlos Desio aseguró que el árbitro del ADT vs Universitario, Edwin Ordóñez, no influyó en el resultado del partido. De hecho, indicó que el colegiado cobró faltas dudosas a favor de los visitantes.

"Creo que hoy Ordóñez no influyó en el resultado ni en el juego. Por ahí, hay faltas a favor de ellos que están en duda. Ellos están viendo si están córner o no. El árbitro decidió que no. Nosotros aprovechamos con viveza sabiendo que ese equipo juega alto sacarle rápido a las espaldas", declaró.