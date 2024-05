¡Qué fuerte! María Grazia Gamarra confiesa la TERRIBLE razón por la que renunció a 'Al Fondo Hay Sitio'

01/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'Al Fondo Hay Sitio' se ha convertido en una de las series favoritas del público y, actualmente, ya tiene 15 temporadas al aire demostrando así su gran éxito televisivo. En esta producción, hemos visto desfilar diferentes artistas que se han ganado el cariño de todos los televidentes, entre ellos María Grazia Gamarra.

La actriz que dio vida a 'Macarena' en esta comedia de América TV, rompió su silencio y confesó la verdadera razón por la que decidió renunciar a esta ficción. Entérate qué pasó.

¿Por qué salió de 'Al Fondo Hay Sitio'?

Recordemos que María Grazia Gamarra, en poco tiempo, se ganó el afecto de muchos seguidores de la serie. Sin embargo, explicó tuvo que tomar una decisión drástica para poder dedicarse más a su pequeña hija y estar más presente como madre.

En su conversación con el pediatra Roberto Smocurio, la también cantante recordó cómo se unió a 'Al Fondo Hay Sitio' en 2022 y cómo su personaje tuvo un éxito instantáneo. Sin embargo, comentó que decidió tomar la difícil decisión de renunciar para poder priorizar a su familia.

"Y volvía exhausta de un día intenso de trabajo y llegaba a mi casa a criar (...) De mal humor, con rabia, con cansancio y claro, mis respuestas siempre eran hacia ellas como que: 'Yaaaa, pero es que estoy cansada' ".

Reflexionó sobre la crianza de su hija

En ese sentido, detalló que el desgaste que tenía por las exhaustivas horas de grabación en la serie, no le permitía tener una buena predisposición para dedicarse a sus tareas del hogar como a la crianza de su pequeña, por lo que decidió priorizar a su familia y hacer un alto a su carrera.

"Qué injusto para ellas, que su mamá después de no estar todo el día llegue a la casa y que sin querer los trate mal (...) sino que también soy un ser humano y estoy agotada (...) y como no estoy es peor, porque me exigen más".

