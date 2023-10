Trujillanos respaldan medida del Gobierno de aplicar hasta 30 años de cárcel a ladrones de celulares

Los robos al paso continúan siendo un terrible dolor de cabeza para los trujillanos que han sido victimas de la delincuencia y la criminalidad.

El robo de celulares es uno de los delitos más concurridos en la ciudad, sin embargo, ante la disposición del Gobierno peruano, de que se apruebe el Decreto Legislativo que modifica el Código Penal para imponer penas más severas a ladrones de equipos terminales móviles, informáticos u otros similares, como agravante; los trujillanos han mostrado su respaldo a la decisión del Estado de sancionar con pena de 12 a 20 años a los ladrones de celulares y hasta 30 años cuando se utilicen explosivos o vehículos motorizados para cometer el delito.

"Es una buena decisión del gobierno porque ya no se puede hacer nada contra tanto delincuente que asalta en la calle. Por ejemplo, en Trujillo eso pasa a diario y no hay control de tanto asaltante en moto lineal. A mí, felizmente no me han robado, pero siempre tenemos a alguien o un conocido que sí ha sido víctima de robo. Ya era hora que el Gobierno haga algo en favor de los peruanos", expresó una madre de familia.