Apagón en Matute: Fiscalía no incluirá a Alberto Otárola en investigación por corte de luz en estadio de Alianza Lima

Alfonso Barrenechea, el coordinador nacional de la Fiscalía de Prevención del Delito, descartó incluir al premier Alberto Otárola en la investigación que se sigue por el apagón en 'Matute', estadio de Alianza Lima, tras finalizar el partido ante Universitario.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Nicolás Lúcar, el funcionario del Ministerio Público señaló que esto se debería a raíz del comunicado 'íntimo', donde el mencionado club de fútbol informó que fue su decisión cortar la luz en el recinto deportivo de La Victoria.

"No, no es parte de la investigación. En el día del encuentro deportivo, tanto el sábado como el miércoles, han asistido muchas autoridades. Ciertamente, se descarta todo ello porque, de acuerdo al comunicado oficial del club, ha sido decisión del club la de apagar las luces del campo de juego", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, el coordinador nacional de la Fiscalía de Prevención del Delito señaló que aún no se puede establecer que el apagón en 'Matute' es un hecho delictivo. Según explicó esto recién se podría afirmar sobre el final de las diligencias en curso.

Asimismo, adelantó cuáles serían los próximos pasos en las mismas y, de acuerdo con las declaraciones de Alfonso Barrenechea, el Ministerio Público citará al representante legal del equipo de La Victoria como parte de la actual investigación.

Como se recuerda, el pronunciamiento de la Fiscalía ha tenido lugar tras los señalamientos contra el premier Alberto Otárola, cuya seguridad es sindicada de haber coordinado el apagón en 'Matute'.

Sin embargo, el propio titular de la PCM ha salido a negar dicha versión de los hechos y garantizar que solo acudió al Alianza Lima vs Universitario como un hincha más.

"He ido como hincha a ver el partido de mi equipo. Salí cuando concluyó el partido. Pueden preguntar. Alianza ha sacado un comunicado diciendo que lo hicieron para salvaguardar la seguridad de los equipos, de la hinchada. Yo fui a ver fútbol. Me encontró con los dirigentes al inicio, no los volví a ver. No tuve ninguna intervención en ese tema", declaró.