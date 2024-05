Patricia Benavides: PJ rechaza impedimento de salida del país contra la suspendida fiscal de la Nación

11/05/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el requerimiento de impedimento de salida del país por 36 meses contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Dicho poder del Estado rechazó la solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos por Funcionarios Públicos, a cargo de Delia Espinoza, en el marco de la investigación 'La Fiscal y su Cúpula del Poder'.

"Declarar infundado el requerimiento de salida del país presentado por la Fiscalía Suprema de Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, por el plazo de 36 meses contra Liz Patricia Benavides en la investigación preliminar que se le sigue a por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad - organización criminal y otros, en agravio del Estado", determinó.

En ese sentido, el PJ argumentó su postura basándose en la inexistencia de un subprincipio de necesidad acerca del pedido fiscal. "No se ha justificado por qué bajo las circunstancias propias del caso, de no dictarse impedimento de salida solicitado, no se podría continuar con las diligencias preliminares, u otras fases del proceso parlamentario o penal", sostuvo.

Del mismo modo, destacó la participación de Benavides Vargas en el proceso investigatorio. "Ha concurrido a las diligencias fiscales programadas, no pudiendo valorarse en su contra manifestaciones del ejercicio legítimo del derecho a la defensa, como son la interposición de tutelas de derecho, la reprogramación de diligencias o la negativa a entregar voluntariamente su equipo telefónico", subrayó.

Como se recuerda, la audiencia en razón del citado requerimiento se propició el último 29 de abril con participación de la extitular del Ministerio Público (MP), la Fiscalía Especializada en Delitos por Funcionarios Públicos y el magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria.

¿De qué es acusada Patricia Benavides?

De acuerdo al Eficcop, Patricia Benavides direccionó decisiones claves del Parlamento— como la designación del defensor del Pueblo, el intento de remoción a los integrantes de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Avalos— a través del archivamiento de investigaciones preliminares de congresistas que votaron a favor de su conveniencia.

