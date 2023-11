TC declara infundada demanda que buscaba restablecer la reelección de congresistas

11/11/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Tribunal Constitucional (TC) concluyó que la ley que prohíbe la reelección inmediata de congresistas de la República es "constitucional", ello en el marco de una demanda presentada en contra esta norma por parte de más de 5 mil ciudadanos.

"No transgrede el derecho constitucional de participación política"

El Pleno del TC emitió una resolución unánime declarando infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 30906. A detalle, los denunciantes alegaron que este estatuto vulnera los artículos 2.17, 31 y 43 de la Constitución Política del Perú, además, fue oficializada en un contexto de enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo.

"Limitar la reelección parlamentaria no es inconstitucional, no transgrede el derecho constitucional de participación política, ni vulnera el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, ni infringe los presupuestos de la democracia constitucional o del derecho a vivir en democracia", se lee en la sentencia.

Argumentos

En esa línea, el órgano jurisdiccional indicó que solo existe el derecho a elegir y ser elegido. "No existe un supuesto derecho a ser reelegido. Es decir, nuestro orden constitucional en sentido material no garantiza el derecho a ser reelegido", sostuvo.

Del mismo modo, aseveró que si bien en anteriores constituciones nunca se limitó el renombramiento legislativo, no significa que la Ley 30906 sea inconstitucional. "La reelección parlamentaria no forma parte de los principios nucleares del ordenamiento constitucional exceptuados de cualquier intento de reformar", precisó.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional señaló que la reafirmación de un congresista en dos periodos legislativos no supone recorte alguno para su gestión en el hemiciclo parlamentario. "Eliminar la reelección inmediata parlamentaria no conlleva obligar a un congresista a renunciar al cargo, toda vez ya cumplió su mandato y no ha sido elegido para uno nuevo", indicó.

Finalmente, consideró que proscribir la reelección inmediata parlamentaria, es una opción normativa del Congreso y que se encuentra dentro de lo constitucionalmente lícito.

PL para la reelección de congresistas

Alejandro Muñante de la bancada de Renovación Popular (RP) presentó, tiempo atrás, un proyecto de ley de reforma constitucional para la reelección inmediata de parlamentarios. Sobre este PL, varios legisladores mostraron su aprobación a fin de que sea promulgada. Sin embargo, el tema ha sido olvidado en los últimos meses.

