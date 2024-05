César Hinostroza: Exjuez supremo solicitó variación de prisión preventiva por caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'

El exjuez supremo César Hinostroza solicitó variación de prisión preventiva en su contra por uno de comparecencia simple. Según se recuerda, el prófugo exmagistrado enfrenta una investigación en el marco del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto'.

Durante la audiencia que estuvo a cargo del juez Juan Carlos Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Hinostroza cuestionó que se presenta impedirle ejercer su autodefensa como abogado, pues se vulneraría su derecho al trabajo y a la vida.

"¿Qué va a pasar si es que no me permiten defender o ejercer mi profesión? Ojo, que no solamente en mi caso, yo puedo defender mañana o pasado, en teoría, a cualquier ciudadano. Si se me impide ejercer mi profesión, se viola mi derecho al trabajo, a la vida, a la integridad física para ganarme el sustento. La resolución de la Junta Nacional de Justicia es inejecutable porque yo he sido destituido hace seis años", sostuvo.