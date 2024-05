Gustavo Adrianzén descarta deflagración en grifo en VMT: "Se trata de una explosión mecánica"

El premier Gustavo Adrianzén señaló que el término técnico correcto para calificar a la tragedia ocurrida en un grifo de VMT es "explosión mecánica", por lo que descartó que se trate de una deflagración. "A Dios gracias no hubo fuego", agregó.

En conferencia de prensa, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que si se hubiera presentado fuego en dicho accidente, la inmensidad de la tragedia hubiese sido mucho peor.

"En este caso concreto, no estamos frente a una deflagración, no estamos frente a ello. A Dios gracias no estamos frente a una deflagración, no ha habido una explosión como consecuencia de fuego. No hubo fuego, imagínense si en estas condiciones eso hubiera ocurrido, la catástrofe sería mucho mayor a la que hoy tenemos. Se trata de una explosión mecánica", dijo a los medios, este martes 21 de mayo.