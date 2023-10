¡Lo dejaron calvo! Delincuente intenta asaltar a joven y termina enfrentando la furia de dos ciudadanos

Un hecho delictivo quedó registrado en video de cámaras de seguridad y ha causado mucha satisfacción en quienes lo vieron, pues un delincuente intentó asaltar a una joven la vía pública pero todo le salió mal, pues no logró concretar el atraco y además, los ciudadanos que pasaban por allí lo golpearon salvajemente.

El video fue publicado en Instagram y se puede ver como una joven está transitando tranquilamente por la calle, cuando un motociclista le cierra el paso de forma abrupta. Ella se asustó e intenta pasar, pero cuando el hombre le quita su cartera, ella retrocede y el motociclista cae al piso, por lo que a la joven le da tiempo de escapar.

El ladrón levantó su moto y cuando se disponía a huir del lugar, dos hombres que estaban cerca y vieron todo lo que había sucedido se acercaron y uno de ellos le propinó un puñete en la cara y el delincuente cayó al piso, después de eso, ambos ciudadanos empezaron a patearlo en el piso, mientras que la cartera que había sido robada cayó al piso.

La joven que fue víctima del asalto volvió a la escena y aprovechando que los otros dos hombres estaban golpeando al asaltante, recogió su cartera que estaba tirada en la pista y huyó del lugar.

El video fue ampliamente difundido en redes sociales y los usuarios no pudieron evitar hacer comentarios sobre el hecho que dos personas ayudaron a la joven sin conocerla.

"Aprendió 2 cosas, no robar y abrocharse el casco siempre", "Me encanta cuando los fajan a los chorizos", "Siempre me han gustado las películas donde el villano paga. A esto nos están llevando, a la justicia por nuestra propia mano", "Re satisfactorio, faltaron más patadas en el piso pero re satisfactorio", escribieron los usuarios.