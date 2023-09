SJL: ¡En pleno estado de emergencia! Estudiante es acuchillado por delincuente para robarle su celular

Un nuevo acto delincuencial se registró en uno de los distritos declarados en emergencia en Lima, luego que un estudiante fuera acuchillado por un delincuente para robarle su celular en los exteriores de un colegio en San Juan de Lurigancho (SJL).

Mediante cámaras de seguridad, se registró el preciso momento en que un adolescente salía de la I.E. 0073 'Benito Juárez', ubicado en el sector conocido como Chimú, cuando fue víctima de un asalto con un arma blanca.

Según el producto audiovisual, el estudiante de segundo año salió del colegio y cruzó por un parque en dirección al jirón chavín de Huántar, cuando de pronto un sujeto aparece detrás de él, sin que se de cuenta.

El sujeto que vestía de blanco, se colocó una gorra para evitar ser reconocido y, sin saber que en la zona habían cámaras de videovigilancia procedió a acuchillar al menor con la finalidad que este le de su dispositivo móvil. Posteriormente, se observa como el sujeto emprende su fuga tras culminar el atraco.

Cabe mencionar que, los padres de familia realizaron una manifestación durante la tarde de este miércoles 27 de septiembre, reclamando que exista una mayor seguridad en la zona, sobre todo al exterior del centro educativo donde ocurrió este trágico hecho.

En declaraciones a Exitosa, las madres se pronunciaron e indicaron que este no sería el único caso de robo fuera del colegio, por ello, los estudiantes se ven obligados a rodear el centro educativo para caminar por una zona más segura y regresar a sus viviendas a salvo.

En el marco de la declaratoria del estado de emergencia en SJL, SMP y Sullana, los padres señalaron que no han tenido la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de personal de serenazgo para que controlen la inseguridad en la zona.

"No hay Policías, no hay serenazgo, no hay caballería montada, no hay Ejército, no hay nada, absolutamente nada, esta es una zona de riesgo, a los chicos en plena luz del día le roban los celulares. Estamos muy inseguros", expresó una madre.