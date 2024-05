¡Insólito! Mujer policía detiene a un conductor por ser demasiado guapo: "Excedió las normas"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito caso compartido en TikTok, donde un hombre compartió con sus seguidores el momento en que fue detenido por una mujer policía porque lo consideraba muy guapo.

Los efectivos policiales cumplen una importante labor en la sociedad para combatir el crimen, la delincuencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de sus respectivos países. Sin embargo, surgen aquellos que son protagonistas de actos anti éticos y poco vistos en las fuerzas del orden.

En el material audiovisual, de solo 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Edd Edd es detenido por una oficial de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SS-Edomex). El sujeto pensó que había cometido alguna infracción de tránsito, pero queda sorprendido al descubrir el motivo que hay detrás.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que la policía le pide al chico su número telefónico. Minutos después, en el clip, el joven asegura que le dio uno erróneo porque se sintió acosado.

"Le di un número equivocado", se escucha decir al hombre en el clip, que logró cientos de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar la acción de la mujer policía y pidieron al chico que la denuncie ante las autoridades. Por otro lado, algunos usuarios tomaron con buen humor la escena, alegando que quizás se trataría de una simple broma.

"Y trae anillo de casada", "carnal, ahí tenías el paro, ja, ja, ja, para qué le das el número mal", "lo que callamos los guapos", "me estás diciendo que ahora los hombres aplicamos la del número falso", "con razón nunca me han detenido", "eso es acoso, bro. Denuncia", "y luego dicen que son los hombres", "bro no tiene por qué sufrir acoso, diario tenemos que pasar por esto, ni uno más, no estás solo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.