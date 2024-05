¡Polémica! Sacerdote ingresa a HOTEL con otro hombre y termina 'PEPEADO': Sacaron dinero de sus tarjetas

03/05/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Una noticia ha generado escándalo en todo México. Un sacerdote desapareció el último fin de semana y luego fue encontrado en un hospital con signos de haber sido pepeado. Sin embargo, lo que más sorprende es que recientemente se ha informado que el obispo estuvo en un hotel con otro hombre durante el tiempo que fue reportado como desaparecido.

Todo ocurrió el pasado sábado 27 de abril, el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, fue reportado como desaparecido. Dos días después, el Motel Real Ocotepec hizo una llamada de emergencia para que una ambulancia acudiera al lugar.

Rangel Mendoza fue encontrado desnudo y con problemas para hablar, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital mencionado. En su ingreso se reportó con deterioro neurológico y con dos pastillas de sildenafil, utilizado para combatir la disfunción eréctil. Además, los exámenes toxicológicos encontraron en su organismo la presencia de cocaína y benzodiacepinas.

Sacerdote ingresó a hotel con otro hombre

En un inicio se habló de un presunto secuestro exprés. Sin embargo, la historia dio un giro de 80 grado ya que han surgido videos, de las cámaras de seguridad, que demuestran que el clérigo ingresó al hotel por su propio pie y en compañía de otro hombre.

El lunes 29 de abril, el fiscal Uriel Carmona afirmó que fueron extraídas cantidades de dinero de las tarjetas del obispo, además que este miércoles se confirmó que al clérigo le fue encontrada cocaína y benzodiacepinas en su cuerpo, lo que hace creer a la CES que no se trató de un delito.

"Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al hotel con una persona del mismo sexo, esa persona después se retiró, pero es todo lo que sabemos, porque no sé, nos fuimos a pedir información, pero no, ya había llegado la Fiscalía y no nos permitieron", expresó el funcionario.

Por otro lado, el comisionado estatal de Seguridad (CES), José Ortiz Guarneros, espera que el caso sea aclarado lo más pronto posible.

"Se hicieron algunas declaraciones de que fue un secuestro exprés. Nosotros pensamos que no pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés, con base en qué lo dijo", indicó.

Es así que, la supuesta desaparición y secuestro del sacerdote Salvador Rangel Mendoza generó polémica, ya que esa teoría ha sido casi descartada debido a que nuevos videos lo muestran ingresando a un hotel con otro hombre para luego ser encontrado inconsciente y drogado.