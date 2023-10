San Martín de Porres (SMP) fue testigo de un nuevo caso de inseguridad ciudadana. Esta vez, un grupo de delincuentes intentó robar los celulares de unos adolescentes en el distrito. Sin embargo, no esperaron que uno de ellos reaccionara y los enfrente para evitar que se lleve las cosas de sus amigos.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Constelación, en la urbanización Vipol de Naranjal, donde los menores de edad estaban conversando en plena vía pública. Allí, una pequeña charla se convirtió en momentos de terror cuando los 4 criminales llegaron en motos lineales y los abordaron.

De acuerdo con los reportes, los malhechores portaban armas de fuego y hasta un cuchillo, los cuales utilizaron para amenazar a sus víctimas. De ellas, una no quiso quedarse de brazos cruzados y mostró resistencia pese a que podía poner su vida en riesgo.

Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad instaladas en este vecindario de San Martín de Porres, las cuales fueron instaladas por la propia ciudadanía como parte de su hartazgo frente a la ola delincuencial que sufre el distrito.

Allí, se observa que el adolescente intentó evitar el robo de los celulares de sus amigos, pero los delincuentes terminaron haciéndose de dos dispositivos móviles. Al respecto, el menor de edad indicó que actuó de esta manera producto de la adrenalina que sentía en el momento.

"La adrenalina me hizo reaccionar y agredir al venezolano para que no se pueda llevar las cosas de mis amigas, pero, lamentablemente, se las llevó. En mi momento de locura fue que me agarré con los dos delincuentes. Si sale en las cámaras, me peleé con ellos", declaró en TV Perú.