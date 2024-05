¡De terror! Revelan presunto AUDIO donde dueña de gimnasios secuestrada pide ayuda: "Me cortarán el dedo"

El presunto audio de Jackeline Janina Salazar Flores donde pide ayuda a sus familiares porque de lo contrario sus captores le cortarán un dedo viene causando gran conmoción entre los peruanos. Y es que, hasta la fecha, la dueña de gimnasios lleva más de tres días secuestrada.

Como se sabe, Salazar Flores fue víctima de secuestro el pasado lunes, 13 de mayo, mientras se encontraba en el distrito de Los Olivos. Ahora, un supuesto audio con su voz fue recibido por sus familiares, quienes inmediatamente dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

En dicha reproducción, la joven de 32 años llora y pide a sus padres que la ayuden a volver a casa, no sin antes pagarle una fuerte suma de dinero a sus captores, los mismos que la habrían amenazado con hacerle más daño si esto no se cumple.

"Papi, soy Jacky, por favor, por favor consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile a él que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo, solo junta el dinero, por favor", mencionó la agraviada en el presunto audio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que entre los actos de tortura que supuestamente aplicarían contra ella figura el pasarle electricidad hasta incluso cortarle un dedo.

Por ese motivo, pidió a su padre solo conseguir el dinero, hablar con sus tíos para que puedan pagar su rescate y así ser liberada de una vez por todas.

"Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos, por favor, por favor, dile que no se meta porque me van a seguir torturando, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo. No hagas caso en nada, solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor (...) Solo haz eso para que me liberen, por favor", agregó.