¡El terror del Metropolitano! Atrapan a ladrón que robaba tarjetas de crédito y sustraía el dinero con un POS

Un ladrón fue detenido en la estación Aramburú del Metropolitano cuando se le descubrió utilizando un dispositivo POS para realizar consumos con las tarjetas de crédito y débito que robaba a los pasajeros del mencionado transporte público.

El delincuente, identificado como Gregorio Lupuche Timaná, de 64 años, fue captado in fraganti por las cámaras de seguridad del Metropolitano, el pasado 4 de mayo.

Las imágenes de videovigilancia captaron como el sujeto sustrajo la billetera con varias tarjetas de crédito de una joven que viajaba en un bus troncal y se escapó rumbo hacia otra estación.

Al momento de ser capturado, Gregorio Lupuche fue trasladado a la Comisaría de San Isidro, en donde la víctima descubrió que sus tarjetas ya habían sido utilizadas.

"Me di cuenta de que habían utilizado mis tarjetas. Los bancos me llamaban porque en varias ocasiones estaban tratando con el POS que yo había encontrado en su canguro. Habían intentado retirar 1.800 soles de mi tarjeta de crédito. Después me di cuenta de que de otros bancos me llegaban correos que alertaban que habían estado realizando transacciones inusuales", relató la agraviada para América Noticias.