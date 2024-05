Extorsionan a sacerdote por construcción de capilla en SJM: Delincuentes piden trabajar en la obra

14/05/2024 / Exitosa Noticias / Policial

Los extorsionadores han ampliado su rango de víctimas, y ahora, además de empresarios, comerciantes y directores de centros educativos, han fijado su atención en un sacerdote. La nueva víctima es el padre de la Capilla Madre Del Redentor, ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), quien ha sido amenazado por delincuente para pagar cupos que permitan continuar la construcción de la capilla.

Amenazas y extorsión

La comunidad de San Juan de Miraflores ha trabajado arduamente durante varios años para reunir fondos y dar inicio a la construcción de la Capilla Madre Del Redentor. A través de actividades y donaciones, los vecinos lograron financiar el proyecto, solo para enfrentar ahora la intimidación de extorsionadores que demandan pagos para dejar trabajar a los obreros.

Exitosa entrevistó a una residente que expresó su indignación: "Hacíamos almuerzos todos los domingos para recolectar donaciones de los vecinos, dinero, materiales, buscamos ayuda de todos para construir. Pero ahora nos vemos amenazados porque nos hemos enterado de que están extorsionando al padre para que puedan trabajar tranquilos. Quieren que pague cupos y también que incluya a una cierta cantidad de sus trabajadores".

Un proyecto en riesgo

La construcción de la capilla comenzó el año pasado, pero las amenazas se iniciaron hace solo una semana. Según los testimonios, los extorsionadores primero observaron y tomaron fotos del lugar, y luego confrontaron directamente al sacerdote.

La residente comentó: "Primero dicen que han estado observando por fuera, grabando y tomando fotos. De allí ya han entrado y han agarrado al padre. Si no pagan, dijeron que iban a atentar contra su vida. El padre está muy asustado porque él solo sabe lo que le han dicho".

Indignación y desesperación

La noticia ha generado una profunda indignación en la comunidad. "Nos causa mucha indignación, ya es el colmo. No sé dónde vamos a llegar. No pensábamos que llegarían tan lejos. Esas mafias que extorsionan al padre no tenemos dinero. Todo es recaudación para poder concretar la capilla", expresó la residente entrevistada.

Solidaridad y apoyo

A pesar del miedo y la frustración, la comunidad de San Juan de Miraflores ha mostrado una firme solidaridad con el sacerdote. Los vecinos están decididos a apoyar al padre y continuar con su proyecto.

Sin embargo, la situación pone de manifiesto la necesidad de intervención por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y la continuación de la construcción sin la presión de las extorsiones.

El caso del sacerdote de la Capilla Madre Del Redentor en San Juan de Miraflores expone una preocupante escalada en las actividades de extorsionadores que ahora también apuntan a figuras religiosas. La comunidad, aunque asustada, espera que las autoridades tomen medidas urgentes para proteger al padre y permitir la culminación de su tan esperado proyecto.