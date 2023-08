Alejandro Soto: Presidente del Congreso niega haber recibido proveedores, pero portal de transparencia lo desmiente

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, negó que se haya reunido con proveedores en su despacho, pero el portal de transparencia del Congreso lo desmintió. Exitosa constató que, este 15 de agosto, el titular del Parlamento sostuvo encuentros de dicho tipo.

Durante una conferencia de prensa, el congresista de Alianza Para el Progreso (APP) aseguró que el titular de la Mesa Directiva del Parlamento no realiza tratos comerciales con ninguna persona, ya que es un cargo administrativo.

"Yo no recibo proveedores en la presidencia del Congreso porque el presidente no contrata, porque el presidente no hace ningún trato comercial con nadie, es un cargo administrativo. En consecuencia, le digo no he recibido ni me he reunido con ningún proveedor", declaró.