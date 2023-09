AMLO evitará volar por Perú en viaje a Chile: "No queremos que nos hagan una majadería"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que viajará a Chile sin pasar por el espacio aéreo de Perú para evitar "majadería" debido a las actuales relaciones con el gobierno de Dina Boluarte.

Las declaraciones del mandatario mexicano tuvieron lugar en los preparativos de su gira por Colombia y el país sureño, donde sostuvo que dio el presente anuncio para no generar malinterpretaciones.

"Salimos a Santiago de Chile. Voy a decirles desde ahora, para que no se vayan a enterar después y no se vaya a malinterpretar, como no queremos que nos hagan una majadería, no vamos a solicitar pasar por el espacios aéreo de Perú, porque no tenemos buenas relaciones con el gobierno", declaró.