Digna Calle: Comisión de Ética verá hoy denuncia contra la congresista por presunto abandono de cargo

La Comisión de Ética del Congreso de la República evaluará hoy lunes 18 de septiembre la denuncia por reiteradas ausencias en contra de la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, luego de que permaneciera en Estados Unidos (EE.UU.) más de 7 meses bajo licencia personal.

Con dicho objetivo, el grupo de trabajo liderado por el parlamentario Diego Bazán se encargará de revisar el informe de calificación de la acusación en contra de la congresista de la República, la cual fue admitida a trámite por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) en la última semana.

La congresista Digna Calle afrontará este proceso luego de los señalamientos en su contra por su estadía en EE.UU. desde fines de enero de 2023.

Precisamente por dicha situación, las parlamentarias Kelly Portalatino y Rosselli Amuruz promovieron la denuncia constitucional por presunto abandono del cargo de legisladora que ya fue admitida por la SAC con 19 votos a favor.

Cabe decir que, tras tomar conocimiento de esta decisión, la denunciada congresista utilizó sus redes sociales para manifestar su indignación al respecto.

A través de una breve publicación desde su cuenta oficial de Twitter, Digna Calle cuestionó que la mayoría de parlamentarios que votaron en el caso lo hayan hecho de manera virtual, pues una de los críticas en su contra es que legisló desde la distancia por más de medio año.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que la legisladora arremete contra el Parlamento. De hecho, el pasado 11 de septiembre manifestó públicamente en Exitosa su deseo de dejar su curul.

Según declaró, luchará por conseguir una posible renuncia a su cargo en el Palacio Legislativo tras "identificar" que este se encuentra "de espaldas" a la población peruana.

"Yo ya no quiero pertenecer a este Congreso de la República que está de espaldas al país, que no ve lo que la población necesita. Yo no puedo estar en ese Congreso y vengo a defender el PL que he presentado para que un congresista pueda renunciar", declaró anteriormente.