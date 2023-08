Dina Boluarte denunció malas prácticas en hospitales de Lima: Malogran a propósito los equipos

La presidenta de la República, Dina Boluarte, denunció malas prácticas en los hospitales de Lima, ya que aseguró que malograrían a propósito los equipos de uso especializado los pacientes.

Durante la inauguración del hospital de Chulucanas, en Piura, la mandataria exhortó a la población a cuidar el nosocomio no solo en la infraestructura, sino también los equipos que, según afirmó, serían de alta tecnología.

"Que no suceda lo que sucede en los hospitales de Lima, que lo malogran a propósito el tomógrafo, el ecógrafos, la rayos X para que a los pacientes los manden a las zonas privadas donde tienen sus acciones los médicos", declaró la presidenta.

En otro momento, la mandataria mencionó que los trabajadores le mencionaron contar meses sin recibir pagos, por lo que anunció que se otorgarán siete millones garantizando el pago del personal médico hasta el mes de diciembre.

También, según mencionó Boluarte, el próximo año se otorgará una cantidad adicional de presupuesto, como serían 22 millones para garantizar el pago del personal médico y administrativo, así como tres millones para el mantenimiento del nosocomio.

Asimismo, la jefa de Estado aclaró que el país no necesita huelgas ni paros, sino conversar y dialogar en paz a fin de solucionar los problemas que afectan a los trabajadores en Piura y otras zonas del país.

"Tenemos que atenderlos en el tiempo preciso, no necesitamos huelgas, no necesitamos paros, lo que necesitamos es conversar, dialogar en paz pero que se resuelvan los problemas, no podemos extender en el tiempo los derechos que les asisten a los trabajadores", manifestó.