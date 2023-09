Dina Boluarte rechaza demanda de Víctor Polay ante la CIDH: "ni un solo sol del Erario Público será pagar a terroristas"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, rechazó la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir una demanda de Víctor Polay Campos, excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano.

La mandataria, a través de las cuentas de la Presidencia, apuntó que "ni un sol del Erario Público" servirá para pagar a "terroristas". Al respecto, sostuvo que este dinero será de utilidad al Estado para afrontar deficiencias que repercuten al país.

En ese sentido, la titular del Poder Ejecutivo dio cuenta que ha solicitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, organizar una "respuesta contundente" frente a la solicitud de Polay Campos al organismo supranacional.

"Desde Santa Rosa de Alto Yanajanca, otrora bastión del narcoterrorismo, he dispuesto que el Ministerio de Justicia organice una respuesta contundente del Estado", añadió en su intervención.

En respuesta al requerimiento de la jefa de Estado, el premier Alberto Otárola anunció que convocará a los funcionarios y entidades pertinentes en la defensa del Perú frente a la comisión.

De igual manera, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvo que la respuesta del Estado peruano será "contundente" frente al "burdo petitorio" del exemerretista.

Como se sabe, el organismo supranacional declaró admisible la denuncia que presentó el excabecilla terrorista del MRTA contra el Estado Peruano. La entidad indicó que el propósito es determinar si las autoridades judiciales vulneraron los derechos del referido exemerretista.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", escribieron.