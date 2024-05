Congresista Víctor Flores justifica incremento por función parlamentaria: "Me parece que (S/ 3 mil) no es mucho"

03/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Fuerza Popular (FP), Víctor Flores, justificó la decisión de la Mesa Directiva, que acordó aumentar la asignación por función congresal en más de S/ 3 mil. Sobre ello, señaló que dicho monto de dicho incremento no es "muy grande". "Tendrían que establecerse los parámetros de utilización o justificación", añadió.

"No es muy grande"

Mediante declaraciones a los medios, el parlamentario consideró que se debe tener en cuenta la clasificación de los congresistas. Según precisó, existen solo 36 legisladores que "realmente trabajan", por lo que para ellos estaría justificado el incremento.

"En primer lugar, me parece que no es muy grande (el monto), repito, a mí me parece que no es mucho, porque también hay que tener en cuenta los parámetros, los cuales yo clasifico a los congresistas", dijo a la prensa, este viernes 03 de abril.

De tal modo, Flores hizo una comparación con otros Gobiernos, precisando que algunos congresistas, senadores o diputados "no ganan lo que gana el parlamentario peruano". Al respecto, se refirió específicamente al senado mexicano. "Acatamos lo que hacemos acá".

Sobre sueldo mínimo en el Perú

En tal sentido, al ser consultado sobre el sueldo mínimo (S/ 1 025) tras haber asegurado que el aumento de más de S/ 3 mil "no es muy grande", el legislador de FP se contradijo señalando que no le parece poco el último monto. "No es un aumento tan grande", respondió haciendo comparación con el sueldo de otros funcionarios, quienes ganarían más de S/ 40 mil.

Trabajo de los congresistas

Cabe mencionar que, el congresista Víctor Flores consideró que su persona sí merece ganar el sueldo de un juez supremo en el Perú. Según añadió, "si a un funcionario le pagan bien, el trabajo va a ser más efectivo".

"Lo que sucede es que un congresista que haga una buena ley, le produce al país un efecto multiplicador impresionante. El proyecto Chavimochic, del cual yo he sido presidente de la comisión, ya es una realidad, ese solo proyecto que tiene dos fases le va a producir al país tanto como la primera y segunda etapa, es mil millones de dólares por año, entonces un solo congresista puede producir muchísimo al país", agregó a los medios.

De esta manera, el parlamentario Víctor Flores justificó el aumento de la asignación por función congresal. Sobre ello, señaló que el incremento de más de S/ 3 mil no es "muy grande".