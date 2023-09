Investigación a miembros de la JNJ: El Congreso está copando todos los poderes, dice exdefensor del Pueblo

El exdefensor del Pueblo, Walter Albán, cuestionó la aprobación de la investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Palacio Legislativo y advirtió que el Congreso de la República estaría copando todos los poderes del Estado.

Las declaraciones del extitular de la Defensoría del Pueblo tuvieron lugar en entrevista a Canal N el último jueves, donde también instó a la ciudadanía a estar alerta con las conductas del Parlamento, pues considera que se ha convertido en un "mercado persa".

"Creo que ya no puede pasar desapercibida la actitud a la que ha llegado el Congreso, el cual ya está copando todos los poderes, no se detienen ante nada y, como lo he dicho anteriormente, esta ya no es una situación en la que se negocia en el Congreso, se trafica. Se ha vuelto un 'mercado persa', donde los intereses pueden ser los más subalternos", declaró.