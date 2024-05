Darwin Espinoza: Comisión de Ética debatirá este lunes 6 denuncia por uso de fondos del Congreso para crear partido

05/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Ética del Congreso de la República debatirá este lunes 6 de mayo el informe sobre la denuncia en contra del exvocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, por presunto uso indebido de los recursos públicos del Parlamento para crear su propio partido político.

En la misma fecha, también se verá la audiencia sobre la denuncia planteada contra Raúl Doroteo (AP), por el supuesto recorte de sueldos a una trabajadora de su despacho, así como la investigación en contra de la congresista Nelcy Heidinger (APP), relacionada con presuntas irregularidades en la incorporación de personal.

Debate este 6 de mayo

Según un reportaje dominical, el congresista Espinoza habría usado recursos humanos y logísticos de su despacho para su propio beneficio, como recolectar firmas durante su horario de trabajo para crear el Movimiento Regional "Adelante Áncash".

Además, se reveló la solicitud de 10 mil hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo para imprimir material de afiliación a su movimiento político, y se informó que en su despacho se utiliza la cuenta de Reniec, proporcionada por el Poder Legislativo, para verificar la información de los afiliados.

Tras ponerse en conocimiento del caso, la comisión parlamentaria, presidida por Diego Bazán, decidió investigar a Darwin Espinosa, a pesar de que él negara las acusaciones en su contra, ya que existirían elementos de convicción, con los cuales pasa a la etapa de investigación, la denuncia en contra del legislador por vulneraciones a diversos artículos del Código de Ética Parlamentaria y al Reglamento del Código de Ética Parlamentaria.

Niega las acusaciones

Darwin Espinoza no duda en aprovechar cada oportunidad que tiene para desmentir cada acusación en su contra, asegurando que está dispuesto a colaborar con las investigaciones.

"Yo nunca me he corrido de las investigaciones. Al contrario, me he allanado y se le va a dar todas las facilidades a la comisión y al Ministerio Público (...) Insisto, si se hubiesen negado a investigar, creo que sería algo sospechoso o irregular. Si se investiga se debe saber la verdad. Todo ese detalle se presentará a la Comisión de Ética y al Ministerio Público para sustentar la verdad", comentó el legislador.

Otra investigación

El congresista también es acusado por presunto intercambio de favores con su colega parlamentaria Kira Alcarraz de la bancada política Podemos Perú. La Comisión de Ética decidió por unanimidad iniciar una investigación contra ambos legisladores.

De esta manera, la Comisión de Ética del Congreso programó para este lunes 6 de mayo el debate del informe de calificación que sugiere iniciar un proceso contra el parlamentario, Darwin Espinoza, por el presunto uso de recursos públicos para recolectar firmas que ayuden a crear su propio partido político.