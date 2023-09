Keiko Fujimori rechaza decisión de CIDH en caso Víctor Polay: "Es hora de hacer respetar las decisiones de nuestro país"

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, rechazó la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir una demanda de Víctor Polay Campos, excabecilla del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) contra el Estado peruano.

Por medio de sus redes sociales, la excandidata presidencial apuntó que el organismo supranacional beneficia hoy a un exterrorista, cuando tiempo atrás bloqueó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que dejaba en libertad al expresidente del Perú, Alberto Fujimori.

En ese sentido, Fujimori Higuchi indicó que es "momento" de que el país haga respetar sus propias decisiones frente a una comisión que, a lo largo de los años, protegió a terroristas y perjudicó a quien los derrotó.

En esa línea, FP anunció que convocarán al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y el ministro de Justicia, Daniel Maurate, para que informen sobre las medidas que tomará el Poder Ejecutivo frente a dicha resolución de la CIDH.

Como se recuerda, la CIDH declaró admisible la denuncia que presentó el excabecilla terrorista del MRTA contra el Estado peruano. La entidad indicó que el propósito es determinar si las autoridades judiciales vulneraron los derechos de integridad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y no retroactividad y protección judicial del referido exemerretista.

"El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obligaciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial", escribieron.