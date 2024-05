Congreso: Rosangella Barbarán solicitó información de películas sobre terrorismo financiadas por el Estado

La congresista de Fueza Popular, Rosangella Barbarán, ha solicitado al Ministerio de Cultura (Mincul) información sobre el financimiento del Estado peruano que reciben las películas sobre terrorismo en nuestro país.

La petición fue dada a conocer por la propia parlamentaria este viernes 03 de mayo en entrevista Canal N, donde detalló que envió el oficio correspondiente a la cartera liderada por Leslie Urteaga.

Según indicó Rosangella Barbarán, esta medida tiene lugar dentro de sus funciones de fiscalización y surge tras los cuestionamientos de un sector de la población acerca de los procesos que siguen este tipo de producciones para recibir el apoyo del Estado peruano.

"Dentro de mi función de fiscalización, lo que se está haciendo es un pedido de información como también se ha hecho con otros temas. (...) No solo son las denuncias de muchas personas que han enviado a decir que quieren saber los procedimientos, los jurados, el filtro del guión, porque, casualmente, todo se queda en el mismo círculo", declaró.

En esa misma línea, la congresista de Fuerza Popular insitió en la importancia de esta solicitud y sostuvo que si bien el Estado peruano no financia toda la película, el aporte que se realiza a la producción "no es poco".

"No es poco dinero. Si bien escuchaba que se decía que no se financia toda la película, se hace un aporte, un granito de arena. No importa cuánto sea, pero es el dinero del Estado", agregó en su intervención.