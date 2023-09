¡Ministro de Energía y Minas no se va! Congreso rechaza moción de censura contra Óscar Vera

El Congreso de la República rechazó la moción de censura presentada contra el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, por "su incapacidad y falta de idoneidad" para el ejercicio del cargo.

Con 52 votos a favor, 51 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento desestimó el pedido presentada por congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Podemos, Somos Perú, Perú Libre, Unidad y Diálogo Parlamentario, Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP) y no agrupados.

Al término de la votación, el primer vicepresidente del Legislativo, Hernando Guerra García, envío al archivo el pedido de censura.

Como se recuerda, el pasado 14 de setiembre, se dio cuenta de la citada moción de censura contra el titular del Minem, debido a que carece de liderazgo para ocupar el cargo.

Asimismo, el documento indica que durante la presentación de Vera Gargurevich ante el pleno del Parlamento, para responder al pliego interpelatorio, el ministro no esclareció "los cuestionamientos imputados sobre la omisión de consignar información de sanciones administrativas y disciplinarias en su declaración jurada".

En esa misma línea, al titular del Minem se le cuestiona por la actual situación financiera de Petroperú y las inyecciones económicas realizadas por el Gobierno a la empresa estatal, así como sus dos visitas al expresidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Como se recuerda, las preguntas estuvieron enfocadas principalmente en la presunta omisión de sanciones administrativas en sus declaraciones y en las reuniones con el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero.

"Este hecho omisivo no ha sucedido, no se ha presentado, no se ha configurado porque los datos de las declaraciones juradas han sido subsanados", afirmó Vela ante el Parlamento.