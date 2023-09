Ministro del Interior al Congreso: "Si me tienen que interpelar, responderé todas las preguntas"

El ministro del Interior, Vicente Romero, saludó la moción de interpelación presentada en su contra en el Congreso de la República y garantizó que acudirá al Palacio Legislativo para responder todas las preguntas si así lo requiere el mencionado poder del Estado.

El pronunciamiento del titular del Ministerio del Interior (Mininter) tuvo lugar en entrevista este miércoles 20 de septiembre, donde fue consultado sobre la medida propuesta por la bancada de Perú Libre. Al respecto, garantizó que respeta las facultades fiscalizadores del Parlamento.

"Me parece interesante. Hay que verlo de la parte positiva. Hay congresistas que necesitan ver qué está haciendo el sector del Interior y a dónde apuntamos. (...) Respeto al Congreso porque tienen la facultad de fiscalización. En ese sentido, concurriré al Congreso cuantas veces me inviten, si me tienen que interpelar, responderé todas las preguntas", declaró.