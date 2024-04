¡Negocio redondo! Revelan la EXORBITANTE cifra que gana un cobrador de combi o bus en un día

Las combis y los microbuses son uno de los medios de transporte más utilizados en todo el Perú. Muchas personas se han preguntado cuánto puede generar un cobrador de esos vehículos y la respuesta ha sido obtenida por testimonios de varios internautas, quienes aseguran que ganan más de tres cifras en un solo día.

Todo surgió cuando un joven publicó un video, donde un cobrador de combi viaja tranquilamente utilizando un smartphone de alta gama, que sería una versión Pro Max uno de los últimos iPhone que Apple lanzó al mercado. Sorprendido con el equipo móvil que el trabajador utiliza, hace una pregunta al público: "¿Alguien me explica cuánto gana un cobrador?".

La respuesta de los internautas no se hizo esperar y aparecieron varias personas que aseguran haber trabajado como cobradores en diversas líneas de transporte en todo Lima. Varios testimonios coincidían en que un cobrador de combi gana aproximadamente 100 soles al día. Sin embargo, hubieron otros que aseguraron ganar hasta 250 o 300 soles diarios.

"Yo trabajo en los chinos y gano 250 de 12 a 12", "Una amiga tenía su hermano y me contaba que ganaba como 300 soles cobrando en un bus grande", "Yo trabajé un día y gané 130 soles, pero ya no podía hablar ni gritar y me salí", "Yo era cobrador en provincia y ganaba 100 soles diarios, ahora que soy taxista me muero de hambre jajaja", expresaron.