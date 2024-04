¡Se fue! Samahara Lobatón sacó TODAS sus cosas de la casa que compartía con su expareja Bryan Torres

Samahara Lobatón ha sido captada por los vecinos mientras sacaba todas sus cosas de la casa que compartía con su expareja Bryan Torres. Este movimiento marca un nuevo capítulo en la vida de la joven, tras el polémico incidente que la colocó en el centro de la atención mediática.

La ruptura entre Lobatón y Torres se hizo pública después de que Samahara protagonizara un momento violento al arrojar la ropa de su expareja por la ventana de la vivienda que compartían.

En el último episodio de Magaly TV La Firme, mostraron imágenes de lo que fue la mudanza de Samahara Lobatón. La conductora señaló que cogió "todas sus chivas" y salió de la casa que compartía con Bryan Torres.

"Vimos una refrigeradora, una cama, colchón, cocina. Claro, no se pudo llevar los muebles que le costaron su canje, porque de ponerse a sacar cada mueble que había...", señaló Magaly.

Este nuevo rumbo en la vida de Samahara Lobatón plantea interrogantes sobre su futuro y sus planes tras el final de su relación con Bryan Torres.

Frente a las imágenes donde Samahara Lobatón aparece tirando sus pertenencias por la ventana, Bryan Torres brindó una entrevista al programa de Magaly Medina.

Lo más revelador sucedió cuando Bryan aceptó que Samahara Lobatón se encuentra embarazada; sin embargo, señaló que no seguirían más como pareja.

"Ella está embarazada, yo no me voy a desentender pero como pareja no vamos, es lo mejor para ambos", agregó.