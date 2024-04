José Arista justifica ausencia en Comisión de Economía: "No había quórum, ¿para qué citan a los funcionarios?"

En conferencia de prensa, el titular del MEF, José Arista, se pronunció sobre su ausencia en la Comisión de Economía para el debate sobre la reforma de pensiones. Sobre ello, precisó que no había quórum, debido a que los congresistas se encontraban en semana de representación.

En primer lugar, no había quorum. No entiendo para qué citan a los funcionarios cuando están en semana de representación . En segundo lugar, solo querían una reunión informativa que al final se cortó, me parece" sostuvo el representante del MEF.