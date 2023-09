Nicolás Lúcar: "A Hernando Guerra García lo mató el sistema de salud peruano"

El conductor de Exitosa, Nicolás Lúcar, consideró que el congresista de Fuerza Popular y primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, falleció por el "ineficiente sistema de salud peruano".

En el programa Hablemos Claro, el periodista de nuestro medio indicó que es momento de hablar transparentemente sobre las "causas y condiciones" en las que murió el integrante de la Mesa Directiva del Parlamento.

Según indicó Lúcar, el sistema de salud peruano carece de un gran número de profesionales para que sea solvente. Igualmente, hizo hincapié en las deficiencias logísticas que existen en los centros médicos.

"Faltan más de 20 mil médicos, 30 mil enfermeras, más de 15 mil especialistas, porque no hay especialistas en los hospitales, no hay una gestión adecuada, no hay desfibriladores que puedan salvarle la vida a 'Nano' Guerra", añadió en su intervención.