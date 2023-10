Pleno del Congreso verá hoy interpelación a Vicente Romero y censura contra Rosselli Amuruz

11/10/2023 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Congreso verá hoy la interpelación del ministro del Interior, Vicente Romero, para responder pliegos de preguntas, y la moción de censura contra la parlamentaria Rosselli Amuruz, en el marco del fallecimiento de un periodista en una fiesta en Lince.

Romero en el Parlamento

La agenda del Poder Legislativo estableció que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) arribe a las 3:00 p. m. al Palacio Legislativo, a fin de responder una serie de cuestionamientos propios de su gestión ante el incremento de la inseguridad ciudadana.

"Se acordó que el miércoles 11 de octubre de 2023, a las 15:00 horas, el ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández, concurra al Congreso de la República para absolver ante la representación nacional el pliego interpelatorio", se lee en el cronograma.

En ese sentido, se determinó que esta diligencia tendrá una duración máxima de 120 minutos (2 horas), sin interrupciones ni tiempo extra. Asimismo, el titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, será quien lidere esta cita y las intervenciones serán distribuidas proporcionalmente entre todas las bancadas.

Vale indicar que serán tres pliegos con 18, 32 y 15 preguntas respectivamente, todo sobre la crisis de seguridad en territorio nacional.

Asesinato de periodista en Lince

Como se recuerda, un grupo de congresistas presentaron una moción de censura en contra de la tercera vicepresidenta del Parlamento por presuntamente denigrar la imagen del Parlamento con su asistencia a la fiesta en Lince y las demás irregularidades que la rodean.

La medida tomada por este sector de parlamentarios fue presentada el último jueves 05 de octubre con el objetivo de sancionar a la legisladora de Avanza País ante las recientes acusaciones en su contra. En dicho marco, el mencionado recurso congresal cuenta con 30 firmas.

"Los parlamentarios proponen que el Congreso de la República censure a la Tercera Vicepresidenta del Congreso, Yessica Rosselli Amuruz Dulanto, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa", dice en otra parte.

Justamente, Amuruz Dulanto manifestó que afrontaría este procedimiento antes de abandonar su cargo en la Mesa Directiva. "Lo he dicho hace un momento, el que renuncia es el que tiene algo que ocultar, yo estoy limpia. He cometido un error, pero no un delito", sostuvo horas atrás.

