¡Sería la primera en irse! Digna Calle propone que congresistas puedan renunciar a sus cargos

La congresista de Podemos Perú, Digna Calle, presentó un proyecto de ley que permite a los parlamentarios renunciar a sus cargos.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria criticó que en el Perú los miembros del Congreso de la República no puedan abdicar su puesto, a comparación de otros países. También, aseguró que sería la primera en renunciar como legisladora, en caso se apruebe el dictamen.

"He presentado un proyecto de ley para que los congresistas puedan renunciar no es posible que en el Perú el presidente de la República pueda renunciar y nosotros como congresistas no podamos cuando el resto de los países sí se puede (...) Por supuesto, voy a ser la primera en irme si se aprueba este proyecto, el cual voy a insistir para que lo puedan llevar a debate", declaró.