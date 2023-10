Joven cargó a su novia en medio de inundación en Juliaca: "Por ella hago todo"

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes como el compartido en TikTok, donde un joven fue visto cargando a su novia en su espalda para evitar que mojara sus pies debido a una inundación por una lluvia intensa que sufrió este miércoles 18, Juliaca.

Muchas parejas buscan la forma de demostrar el gran cariño que se tienen y no dudan en exponerlo delante de todos para que sepan lo mucho que se aman.

En el material audiovisual, de solo 16 segundos de duración, fue compartido por Marian Arizaca, quien quedó sorprendida al ver cómo un chico sacó toda su fuerza para poder llevar sobre su espalda a su ser amada y demostrarle así todo lo que está dispuesto a hacer por ella, para verla feliz y brindarle seguridad en su relación.

Según la escena, la pareja intentaba cruza la vía que se encontraba completamente inundada por las precipitaciones, y para que la chica no termine empapada, él tuvo ese 'romántico detalle'.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros aplaudieron la acción del chico y aconsejar a la joven de "valorar a alguien así", que está dispuesto a ayudarla cada vez que lo necesite.

"Purito amor", "amor altiplánico", "regresaron las lluvias", "qué buen transporte", "ellos son únicos", "en Perú nunca te aburres", "qué lindo", "yo esperando a que se caiga", "si no me cargan para cruzar no quiero nada", "siempre con buen humor, a mal tiempo buena cara", "eso sí es vida", "hay el amor, el amor", "valóralo mujer, ellos son únicos no hay dos", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas de TikTok.