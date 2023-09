Joven peregrino pide a la Virgen del Milagro que ya no le sean infiel: "Pedí por todos"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde un joven peregrino reveló que uno de los milagros que pidió a la Virgen del Milagro fue que no le sean infiel.

Muchas personas no tienen suerte en el amor y se ven resignados a no volver a creer ni confiar en alguien por miedo a terminar nuevamente con el corazón destrozado.

En el material audiovisual, de solo 22 segundos de duración, se ve el preciso momento en que el creador de contenidos identificado como Dano Cuellar recorre las calles para conocer cómo se vive en Argentina la Fiesta del Milagro, exactamente en la provincia de Salta.

Dano decide acercarse a uno de los fieles que celebran este evento religioso para conocer más sobre su fe y cuáles son los pedidos que le realizan a la Virgen del Milagro, pero queda sorprendido con la respuesta de uno de los peregrinos. ¿Por qué?

"¿Usted es peregrino?", le pregunta Dano, a lo cual el joven le responde: "Soy peregrino. He venido porque me han gorreado (engañado), y le he venido a pedir a la virgencita que ya no me gorreen más, que ya no me gorreen más, por favor".