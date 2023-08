¿Lo logró? Suegro huancaíno sorprende con peculiar prueba a su nuera venezolana

16/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprenden una vez más con un video compartido por la cuenta de @alejandra_blankita, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde nos muestran cómo una joven venezolana debía superar el reto que le impuso su suegro huancaíno.

Cumple el reto de su suegro

En el material audiovisual, de 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Alejandra, una joven de nacionalidad venezolana demuestra cuánto ama a su esposo peruano al aceptar el peculiar reto que le impuso su suegro para que pueda "considerarla parte de su familia".

"Mi suegro me puso a prueba. Si bebes como toda una huancaína te acepto como nuera", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado miles de interacciones en la plataforma china.

En la escena se ve cómo Alejandra, muy abrigada, se encuentra en una gran fiesta y con una mano sostiene un vaso de cerveza y comienza a tomarlo "hasta el fondo", para demostrarle a su suegro que ella puede soportar las bebidas alcohólicas y que está dispuesta a todo para no defraudarlos.

Enamorada del Perú

En otro de sus videos se ve cómo la joven muestra su rutina diaria y la vida que lleva con su pareja huancaína, así como las principales actividades que realizan juntos. También destaca su amor por el Santiago e incluso aseveró que traicionó a su país al quedar enamorada con las tradiciones de Huancayo.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la joven por aprender a querer las distintas tradiciones peruanas y buscar la forma de dejar callados a los que critican su relación con un peruano.

"A mí también, me hicieron beber hasta vomitar jejeje", "entonces mi chamo no está aprobado, porque él no toma", "no mujer, "yo también estoy con un huancaíno y soy de la selva", "sí que sabe poner a prueba", "a la bella Ale, hace rato es toda una huancaína", "bien ahí, ellos tienen terrenos y chacras", "ese mi viejito", "así se toma en Huancayo", "jejeje entonces mi chamo no está aprobado porque él no toma chela", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo una joven venezolana debía cumplir con el reto de su suegro huancaíno para formar parte de su familia.