Padre responde a quienes lo critican por recibir una puerta como donación: "Vive tu vida"

En redes sociales encontramos los casos más sorprendentes y conmovedores donde se muestra el esfuerzo que hacen muchos padres para sacar adelante a su familia, pero esta vez, a través de la cuenta de @wilyoficialtock, en TikTok, un hombre respondió a todos los que trataban de humillarlo por recibir una puerta como donación.

En el material audiovisual, de solo 59 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como un padre de familia se mostraba emocionado por ir a recoger una puerta en compañía de su menor hijo, sin esperar que esta acción generara que algunos de sus seguidores en la plataforma china lo criticaran.

Puerta de pobre

Sin ánimo de seguir motivando a que lo humillaran, el señor no dudó en decirle a su 'hater' que se mostraba orgulloso por todo el esfuerzo que hace para que a su pequeño y demás integrantes de su familia no les falte nada y en especial, amor y cariño.

"Puerta de pobre", fue el comentario que ocasionó que el señor saliera y explicara a todos que no se sentía mal por recibir ayuda de otros para ir mejorando en su casa.

¿Respondió 'educadamente'?

En la escena, el padre de familia comenzó a recorrer cada instalación de su hogar y a detallar las cosas que posee y señaló que a pesar de que "no son cosas tan costosas" eran una bendición para él y su hijo.

"Así que genio, viví tu vida que nosotros vivimos la nuestra. Porque así como nosotros vivimos somos bien felices y decirle pobre a alguien no es ofensa", se escucha decir al señor en el clip, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 695 mil reproducciones en la plataforma china.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la actitud del padre de familia y en señalar que "nadie tiene derecho a humillar a otra persona".

"Humillando sin insultar, qué pro", "yo vivo como vos", "amigo, me hizo acordar a mi casa, somos felices porque no tenemos nada que perder, vivimos con lo básico", "puerta de pobre, puerta de esperanza, ahorrando de corazón", "pobres, pero honrados", "pobre, pero bien educad, todos vivimos como podemos y siempre positivo", "no importa qué puertas tengas, vos sos quién sos, ejemplo a seguir", "tener salud, techo, comida y amor es suficiente para agradecer a Dios todos los días", son algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales y fue compartido en otras plataformas como Facebook y Twitter tras ver cómo un padre de familia respondió a un seguidor que lo criticó por recibir una puerta como donación para su casa.